عشر عبايات أنيقة سيفاجئك سعرها من المول. كوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 08:43 مساءً - العباية هي القطعة التي لا يمكن لأي سيّدة عربيّة بشكل عام وخليجية بشكل خاص الاستغناء عنها، لذا اخترنا لكِ اليوم مجموعة واسعة من العبايات الأنيقة والتي تليق بالمرأة التي تبحث عن إطلالة راقية ومحتشمة وبأسعار ستفاجئكِ.

يقدّم لكِ المول. كوم عشر عبايات بتصاميم وألوان فريدة: عباية سوداء مطبّعة بالورود البيضاء

للحصول عليها، اضغطي هنا عباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء

للحصول عليها، اضغطي هنا عباية وردية بتصميم مفتوح بخطوط بيضاء

للحصول عليها، اضغطي هنا البخور عادةٌ ينصح بها صحياً ونفسياً... إليكِ الدليل عباية سوداء مطرزة

للحصول عليها، اضغطي هنا عباية كلوش من حرير ندا متعددة الالوان

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عباية مطرزة باللونين الرمادي والأسود

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هذه القطع هي الأكثر مبيعا في المول. كوم عباية باللون الأسود مطرزة بالورود الذهبية

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عباية باللونين الأسود والأزرق بتصميم البيشت

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عباية سوداء مزينة بالخرز من الأسفل

للحصول عليها، اضغطي هنا عبايه سوداء بتصميم الاكمام الواسعه ومزخرفه بالخطوط الملونه

للحصول عليها، اضغطي هنا تصاميم متنوعة لساعات حائط تناسب غرف منزلك

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