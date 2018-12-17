الامارات | استطلاع عن تطوير شخصية "بابا نويل".. والإجابات صادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع عن تطوير شخصية "بابا نويل".. والإجابات صادمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت إحدى الشركات استطلاع رأي في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، عن تطوير شخصية "بابا نويل" أو "سانتا كلوز" المرتبطة بعيد الميلاد، واشتهرت بأن يمثلها رجل كبير في السن يتمتع ببناء جسدي ضخم ولحية بيضاء كثيفة، لكن الإجابات على الاستطلاع جاء بعضها صادما ويحمل توقعات تجعل شكل تلك الشخصية يتغير تماما.

الاستطلاع الذي أجرته شركة graphic springs، ونشر نتائجه الموقع الإلكتروني لمحطة cbs الأميركية، أجاب فيه البعض بأنهم يريدون أن يكون لدى "بابا نويل" وشم على ذراعيه، ولحية صغيرة، وأن يخضع للدايت وإنقاص الوزن حتى يصبح نحيفا، وأيضا أن يرتدي الجينز والأحذية الرياضية ويجيد استخدام وسائل التواصل الحديثة، ولا مانع من أن يقود سيارة طائرة بدلا من أن يسير على قدميه.

ومن خلال الإجابات، صممت الشركة صورة تخيلية لشخصية "بابا نويل" الحديثة، والتي بدت مغايرة تماما عن الصورة الذهنية المعروف بها.

وأجاب 27٪ من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يريدون أن يكون بابا نويل "امرأة" أو شخصية "محايدة جنسيا"، فيما تمسكت النسبة الباقية بأن يستمر تصنيف تلك الشخصية على أنها "رجل".





