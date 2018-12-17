لطيفة بالزي السعودي والحجاب للمرة الأولى.. ومتابعون: "تجنني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

بعد أن أثارت الفنانة التونسية لطيفة الجدل سابقًا، بسبب ما تردد عن منعها من دخول السعودية، ظهرت للمرة الأولى بالحجاب والجلباب الأسود في الرياض.

نشرت "لطيفة" على حسابها صورًا جديدة لها وهي ترتدي العباءة والحجاب على غير عادتها، أثناء زيارتها للمملكة العربية السعودية، لحضور فعاليات حفل وزارة الإعلام السعودية لاختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي.

وحظيتْ إطلالة لطيفة، على إعجاب متابعيها وجمهورها، إذ قالت إحدى المتابعات: "قمر وشكلك يجنن بالعباءة والحجاب"، وأضاف آخر: "ملكة بالحجاب"، وقال أحد المتابعين: "أنتِ جميلة في كل حاجة"، وعبر كثيرون عن ترحيبهم وسعادتهم بها، بينما علقت لطيفة على الصورة قائلة: "بين أهلي وناسي في الرياض، في المملكة العربية السعودية، الرياض عاصمة الإعلام العربي، استنونا".

ومن هذا المنطلق؛ علقت خبيرة الموضة هدى عصام على الإطلالة التي وصفتها بـ"المحتشمة"، قائلة لـ"الخليج 365": "اختيار لطيفة لموديل الجلباب المستوحى من ستايل الروب اختيار موفق وملائم لها، لأنها تملك قامة طويلة، لذا على الفتيات قصيرات القامة تجنبه لأن قصته تعطي انطباعًا بأنكِ أقل طولًا، وتزين التصميم بالخطوط العريضة من خامة الستان ومن نفس لون الجلباب ليُضفي لمسة من النعومة والجاذبية، واختارت مكياجًا بسيطًا تميز بأحمر الشفاه الكلاسيكيّ لتعزّز إطلالتها".

وأضافت: "استطاعت لطيفة أن تجمع بين العصرية واللمسات الأنثوية في إطلالتها عن طريق اعتمادها على نظارة الشمس ذات الإطار المعدني، والعدسات اللامعة، ولاقت تلك النظارات رواجا واسعًا خلال هذا العام كما طرحتها مجموعة كبيرة من الماركات العالمية".