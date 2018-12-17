محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق يعتقد البعض أن الأطعمة السكرية فقط هي التي تعمل على تسوس الأسنان، ولكن هناك الكثير من الأطعمة غير السكرية التي تسبب ضررا للأسنان. لمتابعة باقي الموضوع تابع موقع "كونسلتو":

شكرا لقرائتكم خبر عن غير السكريات.. 7 أطعمة تسبب تسوس الأسنان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .