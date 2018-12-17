كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - رئيس إرتيريا يزور الإمارات للمرة الثانية خلال أشهر

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد اليوم الإثنين، رئيس دولةإريتريا أسياس أفورقي، في ثاني زيارة له إلى البلاد خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فقد بحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس أفورقي خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وعددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان، إلى إمكانات وفرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بين البلدين، والآفاق المستقبلية لتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، التي تهم البلدين.