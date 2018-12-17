كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - أم تحول طفلتها لموتنا بطلة ديزني بالمكياج - فيديو

حولت أم طفلتها الصغيرة إلى موتنا بطلة أفلام ديزني، باستخدام المكياج وبعض الإكسسوارات والملابس البسيطة.

أظهر مقطع الفيديو الذي حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة منذ نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأم وهي تحول طفلتها السمراء لموانا باستخدام أدوات التجميل، وبعد دقائق انتهت الأم عملها لتصبح الطفلة موتنا بالفعل في الشكل ونفس الملابس والإكسسورات، مما أثار إعجاب ودهشة المغردين.

موانا هي بطلة رواية أحد أفلام ديزني الذي يحمل اسمها وتم إنتاجه في عام 2016، وُلدت في جزيرة موتونوي وهي ابنة زعيم الجزيرة، أحبت موانا الإبحار منذ طفولتها إلّا أنّ والدها اعتاد منعها من ذلك، تتعرض جزيرتها لخطر سيطرة الظلام عليها ويتم اختيار موانا من قبل المحيط لتقوم برحلةٍ عبره لإنقاذ شعبها والعالم.