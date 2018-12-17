كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - الرقابة الإدارية تنتهى من أول دراسة لحل قضايا الاستثمار

انتهت هيئة الرقابة الإدارية من إعداد دراسة لأسباب خسارة العديد من قضايا التحكيم الدولى التى حمّلت الخزانة العامة مليارات الجنيهات وأثرت سلبًا على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

كما وضعت الرقابة تصورًا لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب اتباعها فى حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمى.

يأتى ذلك فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.