كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - د.أحمد عاصم : عمليات الحقن المجهرى تتفادى تشوه الأجنة

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والمناظير النسائية ان عمليات الحقن المجهرى لها فوائد عظيمة وقد يلجأ بها بعض الأزواج الطبيعين جدا وذلك للاستفادة ببعض المميزات التى تتواجد داخل عمليات الحقن المجهرى مثل فحص الأجنة للازواج الأقارب والتأكد من عدم وجود تشوهات .

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا أن هناك مميزات اخرى أخرى للحقن المجهرى مثل إختيار نوع الجنين سواء ذكرا او انثى وبالتالى إختيار الإنجاب عن طريق الحقن المجهرى ترجع للازواج الطبيعين الذين يريدون زيادة عوامل الامان وتفادى الخطر الناتج عن الإنجاب فى المستقبل بولادة أطقال مشوهين مثلا .

وأضاف الدكتور احمد عاصم الملا أن هناك عوامل أساسية يجب الالتزام بها داخل معمل الأجنة منها خطوات الأمان من تسجيل البيانات الأساسية فى كل مرحلة مع مراجعتها أكثر من مرة ووجود نظام خاص بذلك، والتعامل مع العوامل الخارجية بحيث تكون نسبة الخطأ صفر، والقضاء على فرصة حدوث تلوث للعينة.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم أن الخوف من عمليات الحقن المجهرى له أسباب منطقية، لأن هناك بعض المضاعفات إذا لم يقم بها طبيب مختص وفى مكان مجهز جيدا وملتزم بالتعليمات الطبية، فمن بين المشكلات حقن السيدة بأكثر من 4 أجنة فى حين أنه من المفترض ان لا تحقن إلا بجنين أو اثنين على أكبر تقدير، وهو ما ينتج عنه لدينا مشكلة التوأم المبتسرين الذين يتم ولادتهم مبكرا وتعانى الأم من مشكلات، وذلك بالإضافة إلى ما قد يحدث للمبيض من تضخم فى حال تناولت الأم كورس تنشيطى أزيد من الطبيعى لحالتها.