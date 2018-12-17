كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - أصالة تشيد بالشاعر الراحل "نزار قباني" :صدقنا مشاعره لأنه صادق سياسي

وجهت المطربة السورية أصالة رسالة للشاعر الراحل نزار قباني عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "أصالة" مقطع فيديو لنزار قباني يتحدث خلاله عن اهتمامه بقضية المرأة وأوضح فيه أنه قاتل لمدة 50 سنة من أجل المرأة والاهتمام بقضيتها ولكنها يجب أن تهتم بثقافتها وعقلها".

وعلقت على الفيديو قائلة:" ولا أرّوع روح متّقده.. فكر عميق لفكرة بسيطة.. إيمان بالرّسالة.. سموّ بالشّرح...صدّقنا مشاعره لأنّه صَادق سياسي.. كان الأقلّ اضطراراً.. والأكثر رفعة ..وهو فقط نزار قباني".





يُذكر أن أصالة طرحت مؤخرا أغنية "الحقيقة"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وليد سعد، وتوزيع إسماعيل تونشبيلك، وماكس ماستر طارق مدكور.