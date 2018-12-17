كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - الرئيس السيسي يشارك بأعمال منتدى "أوروبا - أفريقيا" بفيينا

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، في أعمال منتدى «أوروبا - أفريقيا»، بحضور أكثر من ٥٠ رئيس دولة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث من المقرر أن يلقي كلمة تتناول رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

كما يشارك الرئيس السيسي سيشارك في أكثر من مائدة مستديرة على هامش فعاليات المنتدى.

ووصل الرئيس السيسي أمس العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية لمدة ٤ أيام، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، حيث تأتي مشاركة الرئيس في المنتدى، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وتنطلق توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة في أعمال المنتدى من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل ٢٠١٩، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

وعقدت اليوم الإثنين المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، وذلك بمقر المستشارية النمساوية بفيينا، وفي بداية اللقاء تصافح الرئيس السيسي ومستشار النمسا.

وتناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجال التجارة وتشجيع كبرى الشركات النمساوية على الاستثمار في مصر وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما شهد الرئيس السيسي والمستشار النمساوي مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة في العديد من مجالات النقل التعليم العالى والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار، وأخرى في توريد مستلزمات إنشاء مصنع لتقديم بعض الوجبات الغذائية لطلاب المدارس وذلك بشراكة مصرية - نمساوية.