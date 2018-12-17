كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - يا بتوع الضرايب - الطفل اشتغل مع أبوه سنه حوش 36 ألف جنيه .. شوفوا أبوه كسب كام

اثارت تصريحات والدة الطفل فارس الذى اصبح حديث السوشيال ميديا بعد خطوبته على الطفلة ندى ، سخرية وغضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعى .

تصريحات الأم أن ابنها " راجل " وان الخطبة كانت فقط لحجز العروسة " اللقطة " ومنعا للقيل والقال ، وان الطفل فارس قد عمل مع والده لمدة عام فتمكن من جمع 36 الف جنيه قدمها عن طيب خاطر فى صورة شبكة لخطيبته .

السؤال هنا وهو موجه لمصلحة الضرائب المصرية : كم يكسب الأب الذى نجح ابنه الطفل فى ان يحقق 3000 جنيه مكسب شهرى صافى ، وهل دفع الضرائب الخاصة بمكاسبه .

سؤال برئ

