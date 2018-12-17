كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - التأمين الصحى يتعاقد مع القوات المسلحة لتقديم الخدمات العلاجية

وقعت كل من هيئة التأمين الصحى وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عقد لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحى، اليوم الأثنين، بمقر إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بمصر الجديدة.

ووفق لبيان هيئة التأمين الصحى مثل إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتورة سهير عبد الحميد ،رئيس هيئة التأمين الصحى حيث يتم بموجب هذا التعاقد تقديم الخدمات الطبية لمرضى التأمين الصحى داخل جميع مستشفيات القوات المسلحة

وأكدت رئيس هيئة التأمين الصحى، أن التعاقد جاء فى اطار التعاون الوطيد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي و وزارة الدفاع، ممثله في إدارة الخدمات الطبية للنهوض والرقى بالمستوي الطبى وتقديم أفضل الخدمات الطبية لصالح مرضى التأمين الصحى داخل جميع مستشفيات القوات المسلحة وكذلك العمل على إنهاء قوائم إنتظار مرضي التأمين الصحى.

وقالت رئيس الهيئة، أن هذه الإجراءات تأتى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، ولتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصرى.