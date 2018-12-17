كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام النجوم بالدوري

الأهلي أعلن محمد يوسف، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة النجوم في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر بالدوري الممتاز. واستقر مدرب الأهلي على الدفع بعلي لطفي في حراسة مرمى الفريق على حساب محمد الشناوي. واختار يوسف تشكيل مكون من : حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد علاء، محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية، محمد شريف، أحمد الشيخ، كريم وليد، ناصر ماهر. خط الهجوم: مروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من اسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد أزارو ومحمد الشناوي وباسم علي، أحمد علاء. واستبعاد محمد يوسف الثنائي أحمد حمدي، ميدو جابر.

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