كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - شقيق منفذ اعتداء ستراسبورغ: حزين على افكار اخى الارهابية

بعد احتجازه لمدة 4 أيام، قال أحد أشقاء منفذ هجوم ستراسبورغ بفرنسا شريف شيكات إن "الجميع يتحمل بعض المسؤولية" عما حدث.

وبحسب إذاعة "RTL" الفرنسية، بدا شقيق شريف شيكات "حزينا وعاجزا"، حيث قال إنه "نادم على عدم تمكنه من التعامل مع انجراف أخيه وراء فكره".

ومن المنتظر أن يُعرض أحد أشقاء شيكات الآخرين، اليوم الاثنين، على قاضي التحقيق للاشتباه بأنه تعاون معه من خلال تقديم السلاح والتستر عليه.

وأطلقت السلطات الفرنسية سراح 4 أفراد من عائلة منفذ الاعتداء، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بحسبما أعلنت النيابة العامة في باريس.

وبموجب شهادة عبد الكريم شكات، والد شريف، التي تم بثها يوم السبت الماضي على قناة "France2"، فقد كان ابنه الشاب من مؤيدي تنظيم "داعش".

وقال الأب إنه كان على علم بتأييد ابنه للتنظيم الإرهابي، مضيفا أنه شاهده آخر مرة قبل 3 أيام من الهجوم، لكنه لم يتحدث معه.