كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - عبد الغفار: 140 ألف طالب شاركوا فى الأنشطة الرياضية خلال 2018

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف على معهد إعداد القادة، حول تنظيم المعهد عدد من الفعاليات الرياضية والعملية والثقافية والفنية على مدار العام الدراسى 2017/2018.

أشار التقرير إلى مشاركة حوالى 140 ألف طالب فى الأنشطة الرياضية التى تضمنت تنظيم مسابقات كرة قدم، وطائرة، وسباحة، وغيرها من الألعاب الرياضية، وتنظيم دورى الجامعات، وبطولة الجامعات العربية لخمسيات كرة القدم، وندوات رياضية مع نجوم الرياضة.

كما أشار التقرير إلى مشاركة حوالى 63 ألف طالب فى الأنشطة الثقافية والإعلامية التى تضمنت مسابقات فى حفظ القرآن، ودورى المعلومات، وبرلمان طلاب الجامعات، ومسابقة إبداع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ونماذج المحاكاة المتنوعة، والتأليف الأدبى.

وفى النشاط الفنى شارك عدد حوالى 55 ألف طالب، وتضمنت الأنشطة المسرح الجامعى، والكورال، والفنون التشكيلية، والغناء الفردى والجماعى، والرسم.

وفى نشاط الجوالة والخدمة العامة، شارك عدد 45 ألف طالب فى الأنشطة التى تضمنت معسكرات، ودورات تدريبية فى المشغولات الفنية، ودورات للمتطوعين، ومهرجان عشائر كليات الجامعات، واللقاءات القمية لمنتخبات الجامعات.

وفى النشاط الاجتماعى والرحلات شارك 65 ألف طالب وطالبة، وتضمنت الأنشطة تنظيم مسابقات الطالب والطالبة المثالية، وانتخابات الاتحادات الطلابية، والتكافل الاجتماعى، ودورات التنمية البشرية، وندوات توعية ضد مخاطر الأدمان والتدخين، وحملات تبرع بالدم.

وفى نشاط الأسر الطلابية شارك 153 ألف طالب فى أنشطة إنشاء الأسر الطلابية، ودورى الألعاب المتنوعة، والأنشطة الاجتماعية والتطوعية بين الطلاب والخدمة العامة.

وفى النشاط العلمى والتكنولوجى شارك 36 ألف طالب فى دورات ريادة الأعمال، ومسابقات الروبوكون، ودورى المعلومات العلمية، ودورات الحاسب الآلى والفوتوشوب.

كما شارك 36 ألف طالب فى عدد من الأنشطة الأخرى المتنوعة ومنها؛ اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وأنشطة متحدى الإعاقة، وإعداد القادة.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى مشاركة كل الجامعات الحكومية وعددها 26 بالإضافة إلى مشاركة وزارة التعليم العالى فى هذه الأنشطة، وكانت أعلى نسبة طلاب مشاركة فى مجال الأسر الطلابية، يليه النشاط الرياضى، ثم الثقافى والإعلامى.