كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - الإتحاد السكندري يطلب ضم مانجا من سموحة

أحمد نبيل مانجا

بدأ نادي الاتحاد السكندري في التحرك لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهدفه الحالي هو أحمد نبيل "مانجا" لاعب وسط سموحة.

مانجا صاحب الـ 27 عاما انتقل من الأهلي إلى سموحة في موسم 2014-15.

ولعب مانجا 13 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري كشف رغبة ناديه في التعاقد مع مانجا.

الاتحاد أرسل خطابا رسميا إلى سموحة يطلب من خلاله التعاقد مع مانجا ولكن الفريق السكندري ليس الوحيد الذي يرغب في ضم اللاعب، بل مصر للمقاصة أيضا وفقا لرئيس الاتحاد.

سموحة يطلب الحصول على ما يقرب الـ 4 ملايين جنيه من أجل الاستغناء عن لاعب وسط فريقه.

المفاوضات مستمرة حتى الآن بين الاتحاد وسموحة من أجل مانجا.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

سموحة في المركز السادس برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.