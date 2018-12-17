كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - مدرب البايرن عن مباراة ليفربول: القرعة أوقعتنا أمام الفريق الأصعب

نيكو كوفاتش

علّق الكرواتي "نيكو كوفاتش" المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، على مواجهة فريق ليفربول الإنجليزي، بدوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الستة عشر التي سُحبت ظهر اليوم، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة الفريقين في دور ثمن النهائي (طالع نتائج القرعة).

وقال كوفاتش في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "يُمكن أنّ نكون سعداء، بعد القرعة".

وأضاف: "لقد حصلنا على صعب فريق يمكن أنّ نلعب أمامهم، ليفربول نجحوا في الوصول لنهائي دوري الأبطال في العام الماضي، وهم حاليًا في صدارة الدوري الإنجليزي".

وأنهى: "إنهم أفضل المُرشحين للفوز بدوري الأبطال هذا العام، لكننا بايرن ميونخ، متساوية بين الفريقين ونسبة الفوز بينهما 50 بالمائة".

يُذكر أنّ الفريقان ستواجهان يوم الثلاثاء 19 فبراير المقبل، على أنّ تقام مواجهة الإياب في الثالث عشر من مارس القادم.