كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - توخيل يزيد الغموض حول مستقبل رابيو في باريس

توماس توخيل

زاد "توماس توخيل" مدرب نادي باريس سان جيرمان الغموض حول مستقبل لاعبه "أدريان رابيو" داخل الفريق خاصة مع اقتراب عقده على النهاية.

وقال "توخيل" في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لا يمكنني التأكيد على استمرار رابيو معنا حتى نهاية الموسم الحالي، لأنه لم يوافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وكل شيء من الممكن حدوثه".

وتابع: "طالبت من الإدارة في الصيف الماضي، التعاقد مع لاعب وسط في مركز 6، و الآن من الممكن نخسر ديارا ورابيو في الميركاتو الشتوي، وربما نحتاج للتعاقد مع لاعبين آخرين في نفس المركز".

ورفض "رابيو" عقد اجتماعاً مع "ناصر الخليفي" رئيس نادي باريس سان جيرمان من أجل التفاوض على إمكانية توقيعه على عقود جديدة، وغلق كافة التكهنات حول رحيل بنهاية الموسم بدون أي مقابل.

ولكن رسالة "توخيل" اليوم تشير إلى تفكير إدارة العملاق الفرنسي بعرض اللاعب إلى البيع في يناير القادم حتى يستفيدون منه على الأقل مادياً في ذلك التوقيت عن الانتظار إلى شهر يونيو ويرحل "رابيو" مجاناً.