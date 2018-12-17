كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - عليه العوض فى الجمال - كاتريونا ملكة جمال الكون .. اتفرجوا

نعلم أن المتحذلقين سيزعمون أن عناصر إختيار ملكة الجمال لا تعتمد على الجمال وحده ، بل على العقل والذكاء والروح والعمل المجتمعى وغيرها من العناصر .

ونحن نتفق معهم تماما ، لكن عام 2018 كان عاما جديرا أن يغير معنى الجمال .

وعلى منظمى المسابقة أن يطلقوا عليها ملكة جمال الروح ، او ملكة جمال العقل ، اما ملكة جمال فقط ، فالوصف لا ينطبق لا على ملكة جمال العالم المكسيكية ، ولا على ملكة جمال الكون الفلبينية .

ارحمونا .. فقد أضعتم معنى الجمال .

توجت الفلبينية كاتريونا غراي بلقب ملكة جمال الكون لعام 2018، الاثنين، لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية.

وفازت غراي الفلبينية الاسكتلندية، التي يبلغ عمرها 24 عاما، باللقب في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث ضمت المسابقة لأول مرة متسابقة من المتحولين جنسيا.

وقالت غراي، التي كانت ترتدي فستانا باللونين الأحمر والبرتقالي" قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان. كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط".

وسئلت غراي خلال المسابقة عن رأيها في إضفاء الشرعية على تعاطي الماريغوانا، فقالت إنها تؤيد ذلك لأغراض طبية.

وحصلت تامارين غرين (24 عاما) ملكة جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون، ثم ستيفاني جوتيريز ملكة جمال فنزويلا (19 عاما) على لقب الوصيفة الثانية.

وكانت الفلبين قد فازت في مسابقة ملكة جمال الكون أعوام 2015 و1973 و1969.

وغراي من أب اسكتلندي وأم فلبينية، ولدت في مدينة كيرنز الأسترالية. وبعد بلوغها 18 عاما، انتقلت إلى الفلبين.

وعاشت كذلك في أميركا، حيث درست الموسيقى في بوسطن بولاية ماساتشوستس، لتحصل على ديبلوم جامعي في هذا التخصص.

وتقول ملكة جمال الكون إنها تهدف لإطلاق مشروعها الخاص لمحاربة الفقر في الفلبين، مضيفة "أعمل على جمع الأموال لمساعدة الفقراء، وخصوصا الأطفال".

من بين هوايات غراي حب السفر حول العالم، واكتشاف مناطق جديدة. قامت بالعديد من الرحلات، تعرفت خلالها على الكثير من المناطق في بلادها والصين وأميركا وفيتنام.