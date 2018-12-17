كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - اعمال صيانة بالكناءس استعدادا لعيد الميلاد المجيد

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم و فقا لتوجيهات بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط وفي اطار الاستعدادات لعيد الميلاد المجيد تم عمل الصيانه اللازمه لأعمدة وكشافات الاضاءة داخل الكنيسه المرقسيه وامام البوابه وامام كنيسة الدبانه وكنيسة الكاثوليك بشارع كلية الطب وجارى استكمال العمل بالصيانة الدورية لاعمدة وكشافات الإضاءة بطريق الموقف الجديد. من نزله كوبري محرم بك حتى آخر حدود حى وسط اليوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ وجاري العمل بعناية المهندسة رانيا حسن عامر مدير إدارة الكهرباء وجاري العمل.

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