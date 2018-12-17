كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - السما بتمطر فلوس.. الدولارات تتساقط على المارة بكوريا الجنوبية

تفاجأ المارة بأحد شوارع عاصمة كوريا الجنوبية هونج كونج بالسماء تمطر أموالا، ما دفع السائقون لإيقاف سياراتهم على الطريق لالتقاط الأموال، متسابقين مع المارة وهو ما أدى إلى الفوضى وتعطل حركة المرور.

وفقا لما نشرته روسيا اليوم تساقطت أوراق من فئة المائة دولار على رأس المارة بمحيط مركز شامشوي بو التجاري للذهب، حيث اعتلى شاب يبلغ من العمر ٢٤ عاما مبنى مرتفع وبدأ في إلقاء النقود.

وقف البعض الآخر يلتقطون الصور للمشهد، وألقت الشرطة لاحقا القبض على الشاب المتسبب بالفوضى، وهو وونج تشينج كيت، الذي يطلق عليه لقب السيد الشاب صاحب العملة.

يقوم الشاب بهذا الأمر بعد أعماله المربحة في تجارة البيتكوين، ويسمى ما يفعله بأخذ المال من الأغنياء ومنحه للفقراء، يمكن أن يحصل الشاب على حكم بالسجن لمدة سنة لإثارة الفوضى، ودفع غرامة ٥٠٠٠ دولار.