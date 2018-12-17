كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - سامية حسين: 2.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية حتى نوفمبر الماضي

الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حصيلة الضرائب على العقارات المبنية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأكدت "حسين"، في تصريحات اختصت بها صحيفة "الوطن"، أن المصلحة تستهدف تحقيق حصيلة تصل إلى 5.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ3.2 مليار جنيه متحصلات العام الماضي.

وحول تعديلات الضريبة العقارية الجديدة، قالت رئيس المصلحة إن وزارة المالية تدرس عددا من المقترحات حاليا مع مجلس النواب لتخفيف الأعباء عن الصناعة ومراعاة أزمة المصانع المغلقة والمتعثرة من الضريبة خلال تعديلات القانون الجديدة، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة ستراعي كل المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق، وستضع الحلول اللازمة لها، والتيسير على المواطنين والمصانع، خاصة بالنسبة لتقييم العقار، كما سيتم الأخذ بملاحظات المستثمرين ورجال الأعمال فيما يخص المصانع المتعثرة والمنشآت المغلقة، والصناعات الاستراتيجية، في إطار دور وزارة المالية تقديم المساندة والدعم للقطاعات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال.

ولفتت رئيس المصلحة إلى موافقة مجلس الوزراء على التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 في إطار حرص الدولة في هذه المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين.