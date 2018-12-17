كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - قريبًا.. الحكومة تروج للسندات الدولارية في 3 دول أوروبية

كشفت وزارة المالية عن تنظيم جولات ترويجية في خمس دول أوروبية كبرى مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الفترة المقبلة لطرح سندات دولية في أسواق آسيا وأوروبا، استجابة لدعوة من كبرى بنوك.

وأكدت الوزارة في تقريرها المالي الشهري عن شهر أكتوبر الماضي، أن الجولات المرتقبة تأتي استكمالا جهودها الحثيثة نحو إيجاد آليات جديدة لزيادة الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل الخارجي من خلال إجراء جولات ترويجية قامت بها الوزارة في شهر أكتوبر لطرح سندات دولية في أسواق آسيا وأوروبا، انطلقت من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، يليها تنظيم جولات في دول سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، حيث تأتي تلك الجولات الترويجية في إطار سعي وزارة المالية لتشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر.

وأكدت الوزارة في تقريرها، أن الجولات واللقاءات تطرقت اللقاءات إلى مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار وعرض ما أنجزته مصر من إصلاح اقتصادي خلال الثلاثة أعوام الماضية وجهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والذي أشادت به المؤسسات الدولية والاستمرار في الإصلاح لتعزيز الموارد، وترشيد الإنفاق، والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري، وتطوير منظومتي التعليم، والصحة، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتي الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.