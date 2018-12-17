كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - مطعم يقدم كعكة من الذهب بقيمة 500 دولار - فيديو

فاجأ مطعم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية زبائنه بأحدث أطباقه من خلال طرح كعكة براونيز قيمتها 500 دولار بعد تغطيتها بذهب عيار 24 صالح للأكل. قال الشيف "جايسون هارلي، صاحب مطعم "Baby J's Burgers"، إن البراونيز يقدم مع صندوق لحفظ السيجار بالإضافة إلى سيجار مونت كريستو. وأضاف أن الكعكة مطلية بالذهب عيار 24 وتم استخدام ويسكي سكوتش من العلامة التجارية جوني ووكر لإضفاء لمعة على الكعكة. يشار إلى أن هارلي تصدر عناوين الصحف في عام 2016 عندما قدم متجره لبيع الدونتس دونات بقيمة 100 دولار مصنوعة من الذهب الصالح للأكل. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا:

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