كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - غدا... صاحبه السعاده تحتفل بفريق عمل "وسط البلد"

تستضيف غدًا الثلاثاء، الفنانة إسعاد يونس، مقدم برنامج "صاحبة السعادة على قناة dmc، فريق أعضاء فريق "وسط البلد"فى سهرة فنية وغنائية، وذلك للاحتفال بمرور 20 عاما على انطلاق الفرقة الفنية.

وتعتبر "وسط البلد" من أشهر الفرق الموسيقية التى استطاعت تقديم نوع جديد ومختلف من الموسيقى الحديثة، كما تقم الفرقة عدد كبير من أغانية القديمة والحديثة فى البرنامج.

برنامج "صاحبة السعادة" يذاع فى العاشرة مساء على قناة dmc