كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - هشام سمير يتفقد مشروع الحماية البحرية بقلعة قايتباي

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

قام العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، بجولة تفقدية للمتابعة اخر مستجدات أعمال مشروعات الترميم والحماية في كلا من مشروع الحماية البحرية بقلعة قايتباي ومشروع ترميم تطوير المتحف اليوناني الروماني.

رافقه خلال الجولة د. أسامة النحاس المشرف على المكتب الفنى لوزير الآثار، ومحمد متولى مدير عام آثار الاسكندرية و الساحل الشمالي

وقد جاءت أعمال تنفيذ مشروع الحماية البحرية بقلعة قايتباي طبقا لقرار اللجنة الدائمة، بانشاء حاجز لأمواج البحر من الجهه الغربية إلي الجهه الشرقية بهدف حماية الآثار الغارقة، وانشاء ستارة من الخوازيق الخرسانية حول القلعة لحاميتها من تلاطم مياة البحر . ومن المقرر أن يستمر العمل لمدة عشرون شهر.

كمال يعد المتحف اليوناني الروماني واحدا من أهم وأقدم المعالم السياحية بالمدينة، وجاري أستكمال الهيكل المعدني والرفع المساحي، كي يصبح مركزا عالميا للبحث العلمي. وهو يضم قطع أثرية ترجع للحقبة التاريخية الواقعة بين القرن الثالث ق.م والقرن الثالث بعد الميلاد وتغطي العصر الفرعوني والفترة البطلمية والرومانية والتي تحكي نتاج تلاقي الفكر المصري والغربي.

