كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - وزير الطيران يفتتح أحدث استراحات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي

افتتح اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني استراحة مصر للطيران (الجون ) بصالة السفر الدولي بمبني الركاب رقم (3 ) بمطار القاهرة الدولى ، حضر الافتتاح الطيار احمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار احمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس احمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى و الطيار طارق فوزى رئيس الشركه المصريه للمطارات والطيار شريف عزت مساعد رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران والاستاذ ايهاب غازى مساعد رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران والطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات وزارة الطيران و مصر للطيران.

وتعد إستراحة (الجون) أحدث استراحات الشركه الوطنيه مصر للطيران والتى تم تجهيزها طبقا لأعلى المستويات العالمية وهي اول استراحة يتم افتتاحها منذ بداية تنفيذ خطة التحديث والتطوير الحالية لإستراحات الدرجة الأولى ودرجه رجال الاعمال بمطار القاهرة، وقد صممت لتكون نموذج لكافة الاستراحات التى تشملها خطة التطوير والتى تستهدف تقديم خدمة متميزة للركاب وتستوعب الاستراحة ما يقرب من 250 مسافراً وتبلغ مساحتها 392 متر/ مربع، وتحتوي علي كافة وسائل الراحة والرفاهية حيث تم تزويدها باحدث الأجهزه والمعدات فضلا عن خدمة الـ Wi-Fi وشاشات عرض حديثه لعرض احدث الوسائل الترفيهيه.

ويأتي هذا في اطار خطط واستراتيجيات وزارة الطيران المدني لسرعة الإنتهاء من مشروعات التطوير في أسرع وقت ، وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات التى تضاهى اعلى المستويات العالمية لتلبية احتياجات العملاء والمسافرين عبر كافة المطارات المصرية، ومن بينها تطوير وتحديث استراحات شركة مصر للطيران والتى شملت 7 استراحات من حيث البنية التحتية وزيادة المساحة بمبني الركاب رقم (3) ومبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، ومن المقرر ان تنتهي أعمال التطويرخلال عام ، وتصل المساحة الكلية لجميع الاستراحات إلي ما يقرب من 1310 متر/ مربع لتستوعب 1200 راكب يومياً من عملاء مصر للطيران من ركاب درجة رجال الاعمال وركاب شركات تحالف ستار بإعتبار مصر للطيران عضو فى تحالف ستار العالمى منذ عام 2008.

وتجدر الإشارة إلى أن استراحات مصر للطيران قد حصلت على مركز متقدم خلال التصنيف الأخير لتحالف ستارالعالمى بما يعكس حرص الشركة على مواكبة أعلى المستويات والخدمات المقدمة فى المطارات العالمية.





