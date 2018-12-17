كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - تعرف على سعر الذهب مساء اليوم الإثنين
استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، فيما سجل عيار 21 نحو 621 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 18 نحو 532 جنيهًا، وعيار 24 نحو 709 جنيهات.
كما بلغ سعر الجنيه الذهب 4968 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1239 دولارًا للأوقية.
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