كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - الأمم المتحدة تطلق مناشدة لجمع 350 مليون دولار الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين

أطلقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل، قائلتين إنهما بحاجة لأكثر من هذا المبلغ، لكن كان عليهما التزام الواقعية في مواجهة تمويل "منخفض على نحو قياسي".

وحددت "خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019" 203 مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة، منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وذكر جيمي مكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أن الخطة تعطي أولوية لما يصل إلى 1.4 مليون فلسطيني معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة.

وقال في بيان مشترك صدر اليوم قبيل إطلاق المناشدة في رام الله: "الأطراف الإنسانية تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل، بما في ذلك تمويل منخفض قياسي وزيادة في الهجمات لنزع الشرعية عن العمل الإنساني".

وأضاف أنه على الرغم من أن "ثمة حاجة لقدر أكبر كثيرا من المساعدة فإن الخطة تعكس ما يمكن أن ننجزه واقعيا في هذا السياق المقيد للغاية".