كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - الإمام الأكبر يستعرض جهود منظمة خريجي الأزهر في مكافحة التطرف

زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة، اليوم الإثنين مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وترأس اجتماع مسئوليها واستعراض جهود المنظمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وخدمة الطلاب الوافدين، وتنمية مهارات الأزهريين على المستويين المحلي والدولي.

كما بحث فضيلته وقيادات المنظمة التطوير وسبل الترقي في تحقيق أهداف المنظمة لنشر منهج الإسلام الوسطى بين الشباب، والرد على أفكار الجماعات المتطرفة.

ووجه الطيب نحو تطوير مناهج الدورات التدريبية، والعمل على الارتقاء بالخدمة التعليمية المقدمة للمتدربين من مختلف دول العالم مع توفير المراجع المناسبة بما يخدم استكمال المتدرب دوره الدعوي بعد العودة لبلده الأم.