كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - لأكاديمية العربية للعلوم تستقبل وفداً من جامعة كال بولى الأمريكية

الإسكندرية - نسرين عبد الرحيم

ضمن رؤية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في التواصل الفعال مع كبريات الجامعات العالمية لتبادل التجارب والخبرات وتحقيق التكامل العلمي مع كافة الشركاء , إستقبل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية, وفداً من جامعة كال بولى الأمريكية برئاسة البروفسيرة / كاتلين فينكين ,نائب رئيس الجامعة .

وتناول الإجتماع عدة محاور عبر عرض تعريفي للوفد الأمريكى قدم خلاله الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار تعريف بالأكاديمية ورؤيتها , وشرح تفصيلي لأقسام وكليات الأكاديمية , وخطة العمل , كما بحث الجانبان أهمية التواصل وتبادل الخبرات بهدف تعزيز العمل والإستفادة بين الخبرات المكتسبة بين الطرفين .

وقام وفد جامعة كال بولى بزيارة معامل كلية الهندسة بالأكاديمية ومركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل حيث أثنى الوفد على تجهزيات المعامل والكوادر التى تضمها الاكاديمية .

كانت الأكاديمية وقعت إتفاقية تعاون مع جامعة كال بولى بمدينة سان لويس أوبيسبو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتأسيس تعاون أكاديمي يطرح من خلاله برامج مشتركة تتيح لطلاب الأكاديمية التدريب بالجامعة .

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، أن التعاون مع جامعة بحجم كال بولى نتيجة حتمية للتوسع في مجال البحث العلمي والتدريب الذي تشهده الأكاديمية، مؤكدًا أهمية التعاون مع شركاء استراتيجيين في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بين الجامعتين، وأن التعاون مع جامعة كال بولى يعد فرصة قيمة للشراكة مع مؤسسة علمية عريقة .

ويشار إلى أن وفداً من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى قوامه 120 طالبا من - كلية الهندسة والتكنولوجيا - أقسام الميكانيكا، العمارة، التشييد والبناء، الإلكترونيات، الكهرباء الحاسب الآلى، إلى جانب طلاب من كليتى الإدارة والتكنولوجيا والنقل الدولى واللوجيستيات من جميع أفرع الأكاديمية سبق له زيارة جامعة كال بولى الأمريكية.....

