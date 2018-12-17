كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - رئيس "إيتيدا": 3.25 مليار دولار صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات

كشفت مها رشاد، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البرامج المدمجة بلغت 3.25 مليار دولار أمريكي، وذلك باستخدام المواهب المصرية.

وأضافت "رشاد"، أن "حجر أساس أي دولة سواء كانت رقمية أو ذكية هي الموهبة، ونحن في أفريقيا يجب أن نهدف إلى أن نكون صانعي وليس فقط مستخدمي التكنولوجيا، ويمكن استخدام المواهب المصرية لدعم جهودنا نحو التحول الرقمي".

جاء ذلك خلال مؤتمر "هواوي" ليوم الإبداع لشمال أفريقيا في مصر تحت شعار "الابتكار من أجل التحول الرقمي بشمال أفريقيا"، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.