كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - ضربة لأصحاب المزاج - ضبط كمية هائلة من سائل الشيشة الإلكترونية

تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، من ضبط 26 طرد بداخلهم 4576 عبوة لسائل الشيشة الإلكترونية، والمحظور استيرادها بدون موافقات من الجهات المعنية داخل حاوية مشمولها إكسسوارات أثاث، قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات التجارية ملك "معتز.س.م، مواليد 1974"، ومقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

بسؤال "طارق. م. أ، مواليد 1959"، مستخلص جمركي، ومفوض من قبل صاحب الشأن، أفاد بأن دوره يقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسالة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.