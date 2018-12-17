كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثتين في الوادي الجديد وكفر الشيخ

تلقت قوات الأمن بلاغين بالعثور على جثتي موظف وسائق في الوادي الجديد وكفر الشيخ مجهولي الهوية.

وقرر ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل فرق بحث لكشف ملابسات الواقعتين، وسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات، وإجراء التحريات وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وتبين ارتكاب ربة منزل واقعة قتل زوجها، بالاشتراك مع ابن شقيقته في الخارجة بالوادي الجديد، لارتباطهم بعلاقة عاطفية، وقررا التخلص منه ليمارسا الحب الممنوع بعد جريمتهما، أما ذبح السائق فكان ورائها عاطلين لسرقة التوك التوك الخاص به، لشراء مواد مخدرة والإنفاق على متطلباتهم الشخصية بمركز فوة.

الواقعة الأولى بدأت بتلقي أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة "عاشور. ع. م"، موظف بغرفة بقطعة أرض زراعية ملكه - كائنة بدائرة قسم شرطة الخارجة بالوادي الجديد (مصاب بالرأس، ووجود آثار دماء على الحائط، وأرضية غرفة بالأرض).

وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن شقيقة المجني عليه "م. ج. ش"، عامل، وزوجة المجني عليه "ن. ص. ر".

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات فيما بينهم، فعقدا العزم على التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ مخططهما قامت الثانية بدس عقار منوم له في الطعام، وعقب ظهور أعراض الخمول عليه حضر الأول للغرفة واعتدى عليه بالضرب بماسورة حديدية على رأسه فأودى بحياته، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وفي كفر الشيخ تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة (شخص مجهول - في العقد الثاني)، بجوار ترعة الستات بقرية الفتوح دائرة مركز شرطة فوة، وبه إصابة بجرح طعني بالرقبة، والعثور على سكين صغيرة الحجم بجوارها.

توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه "محمد. هـ. ع"، سائق توك توك، ومُقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، وأن مرتكبي الحادث "نادر. س. ح"، عاطل، "زاهر. ن. ح" عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وقررا استدراجهما للمجني عليه بمركبة التوك توك قيادته بزعم توصيلهما لقريتهما، وأثناء سيرهم قام الثاني بالتعدى عليه بالسكين المعثور عليه فأودى بحياته، ثم قاما بإلقائه بمكان العثور، واستوليا على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول، وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.