كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - شاهدوا محمد صلاح بشكل جديد .. موديل لاشهر الماركات العالمية

احتفت مجلة GQ الشهيرة، فى نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، وحرصت المجلة على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح، حيث قادت أهدافه نادى ليفربول إلى صدارة الدورى الإنجليزى، والتغلب على نادى نابولى لضمان تأهل ناديه إلى الدور الـ16 فى دورى الأبطال، انتهاء بفوزه بجائزة BBC كأفضل لاعب أفريقى للسنة الثانية على التوالى.

وتحت عنوان مو صلاح "السعيد والصاعد الذى لا يمكن إيقافه"، كان للمجلة حوار مفصل عن نجم المنتخب المصرى، مع ظهور جانب لا نراه كثيراً فى حياته، حيث بدا صلاح كعارض أزياء ينافس أشهر العارضين بفوتوسيشن تضمنت أشهر الماركات التجارية حرصت على إبرازها المجلة.

يذكر أن مجلة "GQ" هى مجلة شهرية عالمية تأسست في عام 1931 وتركز على الموضة والأناقة والثقافة للرجال.



