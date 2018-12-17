كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - عادل إمام "فالنتينو" في دراما رمضان 2019

أعلن المخرج رامي إمام رئيس شركة ماجنوم للإنتاج الفني، أنه تم التعاقد مع الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر علي كتابة مسلسل النجم الكبير عادل إمام الذي يعرض في رمضان 2019. وقال المخرج رامي إمام في تصريحات خاصة إن المسلسل يحمل عنوان " فالنتينو" وهو من الأعمال الكوميدية المليئة بالمفاجآت أيضا.

كانت مجموعة إعلام المصريين برئاسة المنتج تامر مرسى تعاقدت مع شركة ماجنوم للإنتاج الفني برئاسة المخرج رامى امام على عرض مسلسل النجم الكبير عادل إمام لرمضان 2019 علي إحدي قنواتها في مصر.

وحول عرض مسلسل "فالنتينو" في الدول العربية قال المخرج رامي إمام، هناك عروض كثيرة والحمد لله ولكن حتي الآن لم يتم التعاقد مع أي جهة في الخارج. والمعروف أن مسلسل " فالنتينو " من إنتاج شركة ماجنوم برئاسة رامى إمام وعضوها المنتدب هشام تحسين والعمل من إخراج رامى إمام وقريبا يعلن عن تفاصيل المسلسل ونجومه.