كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - الخارجية تنفي سحب السفير المصري في روما

ردا على استفسارات من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن صحة ما نُشر على أحد المواقع الالكترونية نقلاً عما أسماه الموقع "مصدر بالخارجية المصرية"، حول وجود توقعات بأن يعود السفير المصري في روما إلى القاهرة قريباً؛

نفى المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تلك التكهنات جملة وتفصيلا، معتبراً أنها عارية تماما عن الصحة، ومؤكداً على استمرار السفير المصري في روما في القيام بمهام منصبه.

وناشد حافظ وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة وعدم الاستناد إلى أية مصادر مجهولة، والإلتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفى والإعلامي.