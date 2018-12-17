كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 06:53 مساءً - جلسة تصوير جديدة مُثيرة للجدل لـ"محمد صلاح".. اتفرج

محمد صلاح خضع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لجلسة تصوير جديدة له بالملابس الكلاسيكية. وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مجموعة من الصور لـ محمد صلاح . وانتهت مراسم قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت منذ قليل، في مدينة "نيون" السويسرية. وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ، وبايرن ميونخ الألماني. ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونخ يوم 19 فبراير المقبل، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، على أن تقام مباراة الإياب يوم 13 مارس على ملعب "أليانز أرينا" معقل البافاري.

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