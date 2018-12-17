رانيا يوسف تواصل إثارة الجدل بعد أزمتها بـ4 جلسات تصوير.. ويستمر التريند

لم تتوقف الفنانة رانيا يوسف عن إثارة الجدل منذ أزمتها الأخيرة بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في نهاية نوفمبر الماضي، فأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما عززت تواجدها بعدد من الطرق على مواقع الـ"سوشيال ميديا" مؤخرًا.

وخلال الأسبوعين الماضيين، كثفت "رانيا" تواجدها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ نشرت عددًا من جلسات التصوير لصالح بعض المجلات الفنية، جاء أحدثهم بالأمس بالقفطان التونسي للمصممة ريما الجبري.

كما سبقتها ثلاث جلسات تصوير أخرى بعدسة المصور محمود عاشور، أثارت بهم حالة من الجدل بين متابعيها بسبب أزيائها خلالهم، إذ ظهرت بفستان أخضر بفتحة جانبية طويلة وتاج ذهبي في أحدها، وفستان أسود مكون من قطعتين وفتحة جانبية طويلة أيضًا، فيما جاءت الثالثة مرتدية بدلة ورابطة عنق داخل حمام السباحة.

وحرصت "رانيا" على التواجد المكثف والتعليق بعدد من المناسبات الفنية والرياضية عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية، إذ هنأت اللاعب محمد صلاح بجائزة BBC لأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018، وعايدت الفنانة شريهان بمناسبة عيد ميلادها وغيرها من المناسبات، بالإضافة إلى تأكيدها على المشاركة بأحد الأفلام العالمية، وهو التفاعل الذي لاحظه الكثير من متابعيها مؤخرًا.

وكانت "يوسف" أصدرت بيانًا إعلاميًا في الخامس من ديسمبر، أعلنت خلاله أنه تم إخلاء سبيلها من النيابة بعد تحقيق دام 4 ساعات، على خلفية تهم إشاعة الفجور والتحريض على الفسق، بسبب فستانها الذي ارتدته في ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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