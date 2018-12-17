بالصور| بعد 6 أشهر من التدريب.. تخريج أولى دفعات مدرسة تعليم فنون التصوير بالمحمول

6 أشهر كان الوقت المستغرق لإعداد ورشة تدريبية لتخريج أولى دفعات مدرسة "Everyday Footage"، وإظهارها للنور، لتعليم فنون التصوير بالهاتف المحمول للصحفيين والصحفيات والمعنيين بشكل عام بالعمل الصحفي، حتي يصبحوا ذو خبرة وقدرة على ممارسة أعمال الصحافة والمونتاج بمهنية وإحترافية، إلى جانب التسويق عبر منصات التواصل الإجتماعي.

تأسست المدرسة على يد أصحاب الفكرة ومؤسسين المشروع سولافه سلام، وزوجها حسام الصياد، والذين تكفلوا بتنفيذ المشروع بمجهودهم الشخصي.

وتم افتتاح أول معرض للدفعة المتخرجة، من خلال عقد حفل حضرة عدد من الكتاب والصحفيين والمصورين، بمقر Startup Haus Cairo، بشارع طلعت حرب بمحافظة القاهرة.

"هُن" تواصلت مع "سولافه سلام" إحدى مؤسسات المدرسة، والتي عملت كمراسل أخبار منذ 9 سنوات، وبدأت العمل كصحفية فيديو منذ 5 أعوام.

بدأت الفكرة بالعمل على تأسيس مدرسة لتعليم التصوير بالهاتف المحمول بعد أن وجدت القصص المصورة التي كانت تنشرها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" فلقيت ردود فعل إيجابية من قبل المتلقين والمتابعين لها.

وتابعت: "قمت بتحويل الأكونت الشخصي لي كمنصة إخبارية لنقل قصصي المصورة، ومن هنا جاءتني الفكرة أنه بإمكان قيام كل شخص مهتم بالتصوير والتوثيق سواء كان صحفي أم لا ويمكنه أيضًا إنجاز قصة مصورة بشكل احترافي وبجودة عالية من خلال هاتفه المحمول".

كان تعاونها المشترك مع زوجها ساعدها على تنفيذ هذه الفكرة بكل إحترافية قائلة: "تنفيذ عدد من الورش التدريبية للصحفيين، والصحفيات والمعنين بالتصوير بشكل عام، خد وقت كبير علشان نقدر نعمل كل الترتيبات اللازمة في عدد من المحافظات ولكن على فترات متباعدة فقررنا أن نعمل على أن يكون المشروع منظم أكثر وبشكل مطول".

واستكملت: "شارك بالحفل العديد من الكتاب والصحفيين والمصوريين، كما ألقى بعض منهم كلمات تشجيعية للفكرة والقائمين عليها، ومنهم محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، والممثل والـ"استاند أب كوميديان" علي قنديل، ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، ومدير التصوير الدكتور سعيد شيمي.

​