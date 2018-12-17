الامارات | للأثرياء فقط.. رؤية حطام "تيتانيك" بـ105 آلاف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن للأثرياء فقط.. رؤية حطام "تيتانيك" بـ105 آلاف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم إحدى الشركات الأميركية العام المقبل، رحلة إلى قاع المحيط الأطلسي لزيارة حطام السفينة المنكوبة "تيتانيك" التي غرقت عام 1912 ميلادية، وستكون الرحلة عبر غواصة تهبط بالسائحين إلى عمق 13 ألف قدم تحت الماء، لكن التكلفة الباهظة جدا للرحلة تجعلها لا تصلح سوى للأثرياء فقط.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الاثنين، فإن تكلفة الرحلة تبلغ 105 آلاف دولار، وستتم عبر غواصة مبنية بشكل خاص، وقد لا يناسب ذلك السعر سوى الفئة التي حجزت تذكرة الدرجة الأولى على رحلة "تيتانيك" حين غرقها، والذي كان يبلغ 4350 دولار آنذاك.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الرحلة المفتوحة للعلماء والسائحين ستستغرق حوالي 7 ساعات حتى الوصول إلى أعماق المحيط الأطلسي، وقد أجرت الشركة تجارب في أعماق البحر قبالة سواحل جزر البهاما، على رحلة الغوص إلى حطام تيتانيك.

كان أول إبحار للسفينة "تيتانيك" المنكوبة ذات التسعة طوابق، في 10 أبريل 1912 متجهة من ساوثهامبتون الإنجليزية إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، وعلى متنها بعض أغنى الناس في العالم، بالإضافة إلى مئات المهاجرين من بريطانيا وأيرلندا وأماكن أخرى في جميع أنحاء أوروبا كانوا يبحثون عن حياة جديدة في الولايات المتحدة، وبعد 4 أيام من انطلاق السفينة اصطدمت بجبل جليدي قبل منتصف الليل بقليل، وغرقت بالكامل بعد ساعتين و40 دقيقة من لحظة الاصطدام، وكان على متن الباخرة 2223 شخصا، نجا منهم 706 أشخاص، ولقي 1517 آخرون حتفهم، بسبب عدم توافر العدد الكافي من أطواق النجاة.