بشرى سارة وتحذير من "مارس".. هذا ما تخبئه 2019 لمواليد برج الجوزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رشا المنيرى:

مع بداية كل سنة يتطلع الغالبية إلى معرفة ما تخبئه له الأشهر المقبلة في العام الجديد، ويتابع البعض حركة النجوم والفلك ليعرف ما تحمله 2019 له من توقعات إيجابية كانت أو سلبية.

ويعتبر العام الجديد هو "عام الحظ" على مواليد برج الجوزاء على مختلف الأصعدة، بحسب محمد فرعون خبير الأبراج الذي كشف عن توقعاته لـ"الخليج 365" لهذا البرج في 2019، وجاءت كالتالي:

للعام الثاني علي التوالي، تتغير الحظوظ للأفضل؛ نظرًا لأن كوكب عطارد الذي يسيطر على برجي الجوزاء والعذراء هذا العام، لذلك سيعكس عليكم الحظوظ السعيدة ويمنحكم الأخبار السعيدة ويساعدكم للوصول لأهدافكم وما عليكم إلا اقتناصها؛ فأبشروا وكونوا نشيطين حتى تحولوا تلك الحظوظ لأشياء تستفيدوا منها على الصعيد العملي والاجتماعي والأسري.

الصعيد العملي والمهني

أموركم طيبة ورياح التغير ستهب على الكثير منكم، وإن حدثت فستكون في صالحكم، فمن كان من الموظفين وينتظر الترقية أو المنصب فسيحصل عليه، ومن كانت عنده قضية فسيكون الحكم لصالحه، أما من كان يعمل في التجارة فستربح تجارتكم، ولو عرضت عليكم الشراكة فاقبلوها، لأن العائد منها من المكاسب المالية سيكون كبير جدًا، كما أن البعض منكم يوسِّع تجارته ويفتتح فروعًا أخرى، ومن منكم يعمل في الأعمال الخاصة فيعقد بعض الصفقات المهمة والرابحة.

كما سيشهد العام الجديد المكاسب المالية الكبيرة والمغامرة والمجازفة، وخاصة في البورصة ستعود على العاملين في التجارة بالمكاسب ولكن احذروا من التسرع حتى لا تكون الخسارة، واعلموا أن الحظ إن أتى سيستقر عندكم لفترة فخذوا وقتكم في التفكير، واحذروا التبزير.

الحب والزواج

تتعدل أمور الكثير لغير المتزوجين، والارتباط والزواج سيكون ميسرًا، وليس هناك ما يعوقه عندكم.

أما بالنسبة للمتزوجين فإياكم والدخول في جدال حاد مع الشريك، وابعدوا بنفسكم عن المشاكل والصراع الذي لو حدث لن ينتهي بينكم على خير.

الصعيد الصحي والنفسي

المعنويات مرتفعة طوال أوقات العام إلا القليل منها يكون البعض متوترًا أو الحالة النفسية سيئة، وصحتكم تكون جيدة ولكن من يعاني بعض الأمراض المزمنة مراجعة الطبيب بانتظام.

وأفضل أشهر السنة بالنسبة لمواليد الجوزاء هي: فبراير وأبريل ويونيو وديسمبر، واحذروا من شهر مارس.