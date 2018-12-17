كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - دلع "حليمة بولند" وممازحتها للشيخ سعيد بن طحنون

نشرت الإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” مقاطع فيديو توثق زيارتها لمنزل الشيخ الإماراتي سعيد بن طحنون. وأظهرت الفيديوهات حفاوة الترحيب ببولند وتمازح الشيخ الإماراتي بن طحنون أثناء تقديمه الحلوى لها . وشكرت بولند بن طحنون على حسن ضيافته وتكريمه لها في قصره. ومازحت حليمة بولند الشيخ بن طحنون وسألته عن اذا كان خالد السنان عنده الأول أم هي فجاوبها الحريم طبعا ممازحا إياها والحضور.

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