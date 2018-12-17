كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - مذيعة "روسيا 24" تفقد الوعي على الهواء خلال مقابلةٍ مع وزير

يُظهر مقطع فيديو تداولته بشكل كبير عدّة مواقع روسية، لحظة سقوط مراسلة روسية مباشرة على الهواء. فقد كانت الإعلامية التي عرفت فقط باسم "داريا" تجري حواراً سياسياً مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف لصالح قناة "روسيا 24". وأثناء رسالتها من منتدى "أرميا – 2018" العسكري الدولي نهار الأربعاء 22 أغسطس/آب، فقدت فجأة وعيها أثناء البث المباشر وسقطت. من جهة أخرى أكدّت قناة "روسيا 24"، أن داريا تعافت وفي حالة صحية جيّدة وعادت إلى مزاولة عملها بشكل طبيعي.

شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة "روسيا 24" تفقد الوعي على الهواء خلال مقابلةٍ مع وزير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .