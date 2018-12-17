كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - ضع حبة قرنفل على الشاي أو القهوة واستمتع بـ 8 فوائد
نصح الدكتور احمد صبري خبير التغذية بوضع القرنفل علي الشاي و القهوة لاحتوائه علي فوائد عديدة تحمي الجسم من بعض الامراض بحسب صحيفة "صدى البلد":
فوائد القرنفل على الشاي:
1- يقطع سلس البول وتقطيره إذا كان من أثر البرد .
2- أما بالنسبة للنساء فهو مدر للطمث ومعين للحمل .
3- ويستعمل الآن بكثرة في طب الأسنان كمسكن موضعي ويدخل في تحضير المضمضة المستعملة في علاج جروح وقروح اللثة كما ينظف الأسنان.
4- يخفض الضغط ويدر البول ويزيل التهابات الكلى والمثانة .
5- ولا يحتوي على الكافيين الذي تحتويه القهوة والذي له أثره المنبه .
6- يستخدم زيته في طرد الغازات من المعدة.
7- مقوٍ للقلب والكبد، وسائر الأعضاء الباطنة.
8- يزيل الوساوس والوحشة بعطره وزكاء رائحته.
إذا أردتِ أن تتعرفي على القرنفل من الناحية الجمالية فأخصائية التجميل هدى بيضون خصصت لك بعض الوصفات الجمالية لتفيدك في الحياة اليومية :
• لتحصل على شراب القرنفل كمهدئ للأعصاب:
1- تضاف ملعقة صغيرة من حبات القرنفل إلى فنجان ماء مغلي، وينقع في الماء حوالى 10 دقائق، ويشرب بعد أن يحلى بالعسل.
2- يضاف أيضًا إلى القهوة العربية كمطيب قوي مع الزنجبيل والزعفران والى الشاي.
3- والى أكلات الأرز كبهارات قوية ورخيصة .
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