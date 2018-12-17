كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - ضع حبة قرنفل على الشاي أو القهوة واستمتع بـ 8 فوائد

نصح الدكتور احمد صبري خبير التغذية بوضع القرنفل علي الشاي و القهوة لاحتوائه علي فوائد عديدة تحمي الجسم من بعض الامراض بحسب صحيفة "صدى البلد":

فوائد القرنفل على الشاي:

1- يقطع سلس البول وتقطيره إذا كان من أثر البرد .

2- أما بالنسبة للنساء فهو مدر للطمث ومعين للحمل .

3- ويستعمل الآن بكثرة في طب الأسنان كمسكن موضعي ويدخل في تحضير المضمضة المستعملة في علاج جروح وقروح اللثة كما ينظف الأسنان.

4- يخفض الضغط ويدر البول ويزيل التهابات الكلى والمثانة .

5- ولا يحتوي على الكافيين الذي تحتويه القهوة والذي له أثره المنبه .

6- يستخدم زيته في طرد الغازات من المعدة.

7- مقوٍ للقلب والكبد، وسائر الأعضاء الباطنة.

8- يزيل الوساوس والوحشة بعطره وزكاء رائحته.

إذا أردتِ أن تتعرفي على القرنفل من الناحية الجمالية فأخصائية التجميل هدى بيضون خصصت لك بعض الوصفات الجمالية لتفيدك في الحياة اليومية :

• لتحصل على شراب القرنفل كمهدئ للأعصاب:

1- تضاف ملعقة صغيرة من حبات القرنفل إلى فنجان ماء مغلي، وينقع في الماء حوالى 10 دقائق، ويشرب بعد أن يحلى بالعسل.

2- يضاف أيضًا إلى القهوة العربية كمطيب قوي مع الزنجبيل والزعفران والى الشاي.

3- والى أكلات الأرز كبهارات قوية ورخيصة .