كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - أفضل 10 إنجازات رياضية في 2018 - صلاح وملوك الإسكواش في المقدمة

الأفضل في 2018

1- محمد صلاح ملك إفريقيا 2018

الفرعون المصري واصل التألق والإبداع الكروي وكتابة التاريخ للعام الثاني على التوالي ، صلاح الذي كان حديث الصحافة العالمية في الموسم الماضي خطف الأضواء في 2018 بعدما نجح في الحصول على جتئزة بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي في 2018 ، كذلك حصوله على المركز الثالث في ترتيب جائز فيفا للأفضل في العالم خلف مودريتش ورونالدو , بالإضافة إلى حصوله على المركز السادس في جائزة البالون دور 2018 المُقدمة من فرانس فتبول.

صلاح تفوق على المغربي مهدي بن عطية، والسنغالي ساديو ماني، والغاني توماس بارتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي ، وكان صلاح قد فاز بالجائزة أيضا العام الماضي في موسم استثنائي مع نادي ليفربول ومنتخب مصر.

ويحتل صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعشرة أهداف، بالتساوي مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

كما قاد صلاح ليفربول للتأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في دور المجموعات، من بينها هدف الفوز على نابولي الإيطالي في مباراة حاسمة، وهو الهدف رقم 13 للاعب المصري خلال مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني أفضل هداف لليفربول في تاريخ البطولة بعد أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. ورغم غيابه عن المباراة الافتتاحية لمصر في كأس العالم، فإنه شارك أمام روسيا والسعودية وسجل هدفين في المونديال.

صلاح بوشكاش 2018

حيث كتب محمد صلاح نجم منتخب مصر اسمه بحروف من نور، حين فاز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف بالعالم في الموسم الماضي.

وتوج صلاح بالجائزة بهدفه في مباراة إيفرتون الموسم الماضي حين راوغ مدافعي التوفيز وسدد كرة لولبية في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

وحصل الدولي المصري على جائزته خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لاختيار الأفضل في كل الفئات الذي يقام في هذه الأثناء في لندن.

2- كالعادة - الإسكواش المصري الأول على العالم

توج المنتخب المصرى لرجال الاسكواش بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى لعام 2018، عن فئة الفريق العربى.

ونجحت بعثة منتخب مصر للاسكواش فى تحقيق إنجاز جديد على الساحة الدولية، بعد فوز محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، عقب تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه المصرى على فرج المصنف الثانى.

وتعتبر بطولة هونج كونج واحدة من أكبر وأهم بطولات الاسكواش، نظرا لعدد نقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، علاوة على قيمة جوائزها المادية التى تبلغ 163 ألف دولار للرجال والسيدات.

كما حصلت رنيم الوليلى على لقب وصيف البطولة بعد خسارتها أمام نظيرتها جولي كينج في المباراة النهائية، وتحتل رنيم صدارة التصنيف العالمي للاسكواش.

منتخب السيدات يحتفظ بلقب بطولة العالم

للمرة الرابعة فى تاريخه، توّج المنتخب الوطنى لسيدات الإسكواش بلقب بطولة العالم للفرق التى اختتمت أمس فى مدينة داليان الصينية، بعدما تغلب على نظيره الإنجليزى فى المباراة النهائية 2-صفر، ليحتفظ المنتخب باللقب العالمى للمرة الثانية على التوالى بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة العالم التى أقيمت فى فرنسا عام 2016، وتكتفى إنجلترا بالمركز الثانى والميداليات الفضية، وجاءت هونج كونج فى المركز الثالث.

اللاعبة المخضرمة رنيم الوليلى حققت إنجازا تاريخيا سيسجل باسمها فى تاريخ الاسكواش المصري، حيث أصبحت أكثر اللاعبات المصريات فوزا بلقب بطولة العالم للفرق، حيث ساهمت فى الفوز بالألقاب الأربع لمصر.

يذكر أن رنيم الوليلى أصبحت هى قائدة منتخب السيدات خلفا لأمنية عبدالقوى القائدة السابقة التى لم تشارك فى البطولة الحالية، على الرغم من أنها شاركت فى تتويج مصر باللقب السابق فى فرنسا 2016.

الشوربجي والوليلي في صدارة التصنيف العالمي

استمر اللاعب المصري محمد الشوربجي في صدارة التصنيف العالمي للرجال في الأسكواش، بعد صدور التصنيف الجديد.

وحافظ محمد الشوربجي على لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للأسكواش، بعد تغلبه على مواطنه علي فرج المصنف الثاني عالمياً، والذي حافظ على مركزه في التصنيف الجديد أيضاً، في المباراة النهائية للبطولة.

وعلى مستوى السيدات، استعادت المصرية رنيم الوليلي، لاعبة فريق وادى دجلة، صدارة التصنيف العالمي لسيدات الأسكواش بشكل رسمي، بعد صدور التصنيف الجديد، فيما تراجعت مواطنتها نور الشربيني للمركز الثاني.

وأنهت رنيم الوليلي هيمنة نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الأسكواش، بعد خروج نور الشربيني من بطولة هونج كونج المفتوحة، فيما استكملت الوليلي منافسات البطولة لتتأهل إلى الدور نصف النهائى.

3-عصام الحضري يدخل تاريخ كأس العالم

دخل الحارس المصري المخضرم عصام الحضري التاريخ من أوسع أبوابه؛ بعدما بات أكبر لاعب على الإطلاق يُشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي احتضنت روسيا نسختها الـ21.

وتزعم الحضري، المُلقب بـ"السد العالي"، التشكيلة الأساسية لـ"الفراعنة" أمام المنتخب السعودي، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة المونديالية الأولى.

ويبلغ عملاق الحراسة المصرية 45 عاماً و5 أشهر و10 أيام، ليتربع على عرش اللاعبين الأكبر سناً في تاريخ النهائيات العالمية.

وجلس الحضري على مقاعد البدلاء في الجولتين الأولى والثانية لمصلحة زميله الشاب محمد الشناوي، بقرار فني من المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، قبل أن يستعين به الأخير بعد خروج "الفراعنة" رسمياً من "العرس الكروي الكبير".

4- 45 ميدالية بألعاب البحر المتوسط.. ومصر بالمركز الخامس

أنهت مصر مشاركتها في دورة ألعاب البحر المتوسط، ضمن الخمس الكبار، بتحقيق 45 ميدالية متنوعة، وذلك مع ختام منافسات اليوم السبت.

واحتلت مصر المركز الخامس في ترتيب الميداليات بإجمالي 45 ميدالية متنوعة (18 ذهبية، 11 فضية، 16 برونزية).

وتتصدر إيطاليا الترتيب برصيد 152 ميدالية، تليها إسبانيا برصيد 117 ميدالية، ثم تركيا برصيد 92 ميدالية، وفرنسا برصيد 95 ميدالية لكن برصيد أقل من الميداليات الذهبية، ومصر في المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.

5- شباب كرة اليد يحصد ذهبية بطولة أفريقيا

توج منتخب شباب كرة اليد بلقب البطولة الأفريقية المقامة فى مدينة مراكش المغربية بالفوز على تونس فى ختام البطولة 30 /22

كان المنتخب قد فاز فى أول و ثان و ثالث و رابع مبارياته ببطولة أفريقيا على كل من، نيجيريا و غينيا ثم أنجولا و المغرب قبل ان يهزم الجزائر فى الجولة قبل الأخيرة.

و تضم قائمة لاعبى الفراعنة فى البطولة كلا من ، عبد الرحمن طه ، عبد الرحمن حميد ، خالد عصام ، عبد العزيز ايهاب ، شهاب عبدالله ، خالد وليد ، أحمد كمال ، سيف الدرع ، أحمد راضى ، أحمد هشام ، محسن رمضان ، حازم ممدوح ، عمر سامى ، عمر خالد ، أحمد هانى ، حسن أحمد ، محمد زين و ذلك تحت قيادة طارق محروس المدير الفنى للمنتخب.

يرأس عمرو فتحى عضو مجلس ادارة اتحاد اليد و البعثة فى مراكش.

6- منتخب السباحة على عرش إفريقيا

اكتسح لاعبو منتخبنا الوطنى الأول للسباحة القصيرة مرحلة العمومى بالبطولة الأفريقية للسباحة القصيرة للعمومى رقم 13، والتى أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 10 وحتى 15 سبتمبر الجارى.

وفاز المنتخب بالمركز الأول بجدارة برصيد 44 ميدالية متنوعة، منها 27 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و3 ميداليات برونزية، كما حصل المنتخب على الكأس العام للبطولة، بعد أن حصل منتخب الرجال على المركز الأول برصيد 29 ميدالية متنوعة منها 18 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، وحصول منتخب الآنسات على المركز الأول أيضاً برصيد 17 ميدالية متنوعة منها 11 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية.

وحصل السباح محمد سامى على كأس أحسن سباح فى البطولة بعد حصوله على 11ميدالية ذهبية وميدالية برونزية واحدة، كما حصل المنتخب أيضاً على كأس أحسن سباحة فى البطولة، لتقهر مصر زعامة جنوب أفريقيا على اللعبة فى القارة السمراء، حيث فازت مصر بالبطولة بفارق أكثر من 10 ميداليات ذهبية.

وضمت قائمة الأبطال اصحاب الميداليات فى الفردى والتتابع محمد سامى (11 ذهب - 1 برونز)، ومروان القماش (7 ذهب – 1 فضة)، ويوسف القماش (3 ذهب – 2 فضة)، وعلى خلف الله (4 ذهب – 2 فضة)، وعبدالرحمن سامح (2 ذهب – 1 برونز)، وأحمد حمدى سالم (1 ذهب – 1 برونز)، ومروان العمراوى (1 ذهب).

3 فضة)، وفريدة عثمان (5 ذهب – 3 فضة)، وهانيا مورو (4 ذهب – 2 فضة)، ورويدا هشام (1 ذهب – 4 فضة)، وسميحة محسن (3 ذهب – 3 فضة).

7- محمد إيهاب بطل العالم في 2018

توج محمد إيهاب، لاعب المنتخب المصري الأول لرفع الأثقال، بالميدالية الذهبية في الخطف في منافسات وزن 81 كيلوجرام ببطولة العالم المقامة بتركمانستان خلال الفترة من 1 وحتى 10 نوفمبر الجاري، محطما الرقم العالمي بعدما رفع 173 كيلوجرام.

وتفوق إيهاب على الصيني ليو تشياويان، الذي حصد الميدالية الفضية، بفارق كيلوجرام واحد، فيما فازالصيني دايين لى بالميدالية البرونزية بعدما رفع 168 كيلوجرام.

واستطاع نجم المنتخب المصري كسر الرقم القياسي السابق بفارق ثلاثة كيلوجرامات عن الرقم العالمي السابق.

8- فريدة عثمان "السمكة الذهبية" تواصل الإبداع

حصدت السباحة المصرية فريدة عثمان، 3 ميداليات خلال دورة ألعاب المتوسط المقامة فى إسبانيا، محققة بذلك إنجازا للرياضة المصرية.

وحققت عثمان خلال الدورة الميدالية الذهبية فى سباق 50 مترا سباحة حرة، والميدالية الذهبية فى سباق 50 مترا فراشة، والميدالية الفضية فى سباق 100 متر فراشة.

نجحت السباحة فريدة عثمان، في تكرار الإنجاز الذى سبقتها إليه رانيا علوانى، أسطورة السباحة المصرية، بإحراز ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

ففى دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1997 بمدينة بارى الإيطالية حققت رانيا علوانى ذهبيتين فى 50 متر حرة و100 متر حرة، فيما حصدت فضية 200 متر حرة.

وكررت فريدة عثمان الإنجاز بتحقيق ذهبيتين 50 متر حرة و50 متر فراشة، كما حصدت فضية 100 متر فراشة أيضًا فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تاراجونا الإسبانية.

9- نادية عبد الحميد أول مدربة ملاكمة مصرية تفوز بجائزة محمد بن راشد

فازت نادية عبد الحميد، مدربة الملاكمة، بلقب أول مدربة مصرية بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى عن فئة المدرب العربى.

يذكر أن محمد إيهاب بطل رفع الأثقال الأوليمبى وصاحب برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل حصل على نفس الجائزة.

كما حصل أيضا محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى على جائزة محمد بن راشد ال مكتوم للإبداع الرياضى العربى المتميز.

10- أحمد الجندى أفضل رياضى عربى 2018

فاز أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث بجائزة أفضل رياضى عربى لعام 2018، بعد حصوله على ذهبية الخماسى فى أوليمبياد الشباب بالأرجنتين.

جاء الحصول على الجائزة بعدما أعلن مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى"، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اليوم الاثنين، حصول أحمد الجندى على جائزة "الرياضى العربى المتميز" لعام 2018.

يذكر أن أحمد الجندى حصل على جائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2018 من الاتحاد الدولى للعبة، بعد تحقيقه الذهبية، بالأوليمباد، فضلا عن المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت أبريل الماضى والبرتغال، وبعدها ذهبية بطولة العالم للشباب أغسطس الماضى بالتشيك.