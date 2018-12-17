كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - حملة مكبرة بحي المرج للتصدي للمخالفات والإشغالات - صور

كتب: محمود الشريف

شنت الاجهزة التنفيذية بحي المرج برئاسة اللواء على عبد الله، رئيس حى المرج بالتعاون مع شرطة مرافق المرج، حملات على المقاهى والمحلات والمطاعم المخالفة، تمكنت خلالها من رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وتم تحرير محاضر وغلق وتشميع عدد 14 مقهي ومطعم بشوارع مزلقان العشرين، شارع طلمبات الخزان ،شارع الفيروز وتقاطع الشارع الجديد مع الترولي وتم حجز المضبوطات تمثلت فى رفع ما يقرب من ( 147 كرسي و70 منضدة)، وتم إيداع المضبوطات التي تم مصادراتها مخزن الحيوغلق المحلات المدارة بدون ترخيص.

وأكد رئيس الحي أنه عازم على مواجهة المخالفين من أصحاب المحلات والكافيهات والمطاعم المنتشرة بشوارع الحي، ومراجعة تراخيصها وإغلاق المخالف لاشتراطات الترخيص ، والتي تتجاوز القانون بالتعدي على نهر الطريق واستغلال الأرصفة بنشر إشغالاتها، مع الاستمرارفي ملاحقة المباني المخالفة وسرعة إزالتها في المهد ورفع القمامة أولا بأول.

وفي ذات اليوم قامت الاجهزة التنفيذية بحي المرج بعمل حملة مسائية تنتج خلالها غلق وتحرير محضربعدد 3 محلات وكشك بالمرج الجديدة كما تم رفع 32 حالة إزالة إدارية وتحرير عدد 4 محضر إشغال الطريق وقيدت المحاضر بأرقام من 43296 حتي رقم 43301 جنح قسم شرطة المرج لسنة 2018.