كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - نائب: استفادة مليون مصري من الإسكان الاجتماعي يؤكد أنه مشروع عملاق

أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية المشاريع التي تنفذها الدولة في مجال الاسكان الاجتماعي، مشيرا إلى إن تنفيذ وتسليم مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين. نقلة تنموية ومعمارية واسكانية لم تحدث في مصر على مدى عقود. ولم تحدث كذلك على مستوى العالم العربي وفي المنطقة برمتها.

منوها في بيان له اليوم، بالتصريحات التي صدرت ، عن الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقالت إنه تم بناء أكثر من 558 ألف وحدة سكنية داخل مشروع الإسكان الإجتماعى بالإضافة عشرات الآلاف من الوحدات قيد التنفيذ هذا العام. وهو ما يؤكد أن مشروع الإسكان مشروع قومي عملاق من الدرجة الأولى.

ولفت المغازي، أن نحو مليون مصرى استفادوا من مشروعات الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الماضية، كما أن هناك من 350 إلى 400 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمهم للمتعاقدين خلال الثلاث سنوات القادمة، قائلا إن مصر تشهد ثورة تنموية ومعمارية هائلة يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار.