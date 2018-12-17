كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - رأس الخيمة تستقبل 2019 بعرض مذهل للألعاب النارية يؤهلها لدخول موسوعة جينيس

تستعد إمارة رأس الخيمة لاستقبال العام الجديد بعرض مذهل للألعاب النارية يستمر لمدة 12 دقيقة على "جزيرة المرجان"، تتطلع من خلاله إلى تسجيل إنجاز جديد في موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"، بالإضافة إلى باقة غنية من الأنشطة العائلية الممتعة.

وتتولى "مرجان"، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، تنظيم عرض الألعاب النارية لليلة رأس السنة الجديدة، وذلك إلى جانب مجموعة من الأنشطة الممتعة في مشروعها الرئيسي "جزيرة المرجان". ومع إضافة 3 مواقع لمشاهدة العرض حول الجزيرة، ستحمل احتفالية العام الجديد في رأس الخيمة هذا العام الكثير من المرح والتشويق للزوار والمقيمين على حدٍ سواء.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "حرصنا هذا العام على تقديم باقة من الأنشطة الترفيهية العائلية التي ستنشر البهجة والفرح، يليها عرض مذهل للألعاب النارية، نتطلع من خلاله إلى تسجيل رقم جديد في موسوعة ’غينيس للأرقام القياسية‘. ومع هذا الحدث البارز ستغدو الإمارة من أكثر الوجهات المقصودة هذا الموسم".

ومن الأنشطة الترفيهية التي ستتضمنها الفعالية شاحنات الأطعمة، ومحلات بيع المثلجات، وأكشاك بيع العصير، وعروض حية، والعروض النابضة بالألوان، بالإضافة إلى أنشطة الخاصة بالأطفال مثل الرسم على الوجه، والقلاع المطاطية. وسيقوم فنانو التمثيل والمشي على العصي والمهرجون باستقبال ضيوف الفعالية بالبالونات التي ستوزع مجاناً.

وحرصاً على راحة سكان وزوار الإمارة، تم تحديد ثلاثة مواقع لمشاهدة عرض الألعاب النارية الأول بجوار قرية الحمرا وشارع الشهداء والثاني في جزيرة المرجان والثالث على الشارع الواصل بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، مع توفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات لضمان الوصول للمواقع. وستحتضن المواقع عروضاً احتفالية عائلية مجانية للعامة تبدأ من 5 عصراً في 31 ديسمبر وتمتد حتى 2 فجراً من يوم 1 يناير.

لا تفوتوا فرصة الاحتفال بليلة رأس السنة ضمن أجواء مفعمة بالحماس والمتعة في رأس الخيمة مع عرض غير مسبوق للألعاب النارية وتجربة ضيافة عالمية المستوى. بادروا بحجز الغرف الفندقية منذ الآن للاستمتاع بإقامة فريدة على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان، والتفاعل مع هذه التجربة الاستثنائية التي تضم العديد من المزايا الفريدة.

وبعد نجاح الإمارة العام الماضي بتسجيل رقم قياسي في "موسوعة غينيس" لأكبر ألعاب نارية هوائية على مستوى العالم، تقدم رأس الخيمة هذا العام أيضاً فرصة الاستمتاع بإحتفالية رأس السنة من ثلاثة مواقع ستكون حافلة بالأنشطة العائلية التي تناسب جميع الأعمار.