كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - السيسي يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد إيهاب الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية كازاخستان في القاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة يوم الاستقلال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .